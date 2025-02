Encontro em Santa Cruz debate a economia do tabaco

Com o objetivo de informar o Executivo e o Legislativo municipal sobre o cenário do setor do tabaco, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) recebeu na última semana, o vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, Alex Knak, secretários municipais e legisladores.

O encontro, de caráter institucional, foi uma iniciativa da diretoria do SindiTabaco. "Santa Cruz do Sul sedia boa parte das empresas associadas da nossa entidade e o tabaco é essencial para a economia do município. Nesse sentido, é sempre importante estreitarmos a relação e mantermos as lideranças municipais informadas sobre a dimensão e os desafios do nosso setor", disse Valmor Thesing, presidente do SindiTabaco. Ele apresentou a estrutura do sindicato, os programas sociais e ambientais promovidos pela entidade e os principais resultados da safra e da exportação em 2024.

"A média histórica demonstra que temos tido uma demanda estável pelo tabaco brasileiro. Mas é importante lembrar que o Brasil tem concorrentes com capacidade para aumentar a produção. Por isso, é essencial mantermos a qualidade e a integridade do produto, seguir as boas práticas agrícolas e manter o produto competitivo no mercado global", comentou Thesing ao defender a união de todos os representantes da cadeia produtiva.

Thesing também destacou os desafios e as principais pautas do setor junto ao governo federal. "Hoje, representamos em torno de 30% do mercado global, mas precisamos estar atentos ao comportamento dos consumidores, que estão optando pelos novos produtos. No Brasil, eles são 100% de origem ilegal. A defesa pela regulamentação é um tema especialmente importante para Santa Cruz do Sul e região, pelo potencial incremento de geração de renda, impostos e empregos. Olhar para os novos produtos e defender a participação da cadeia produtiva estabelecida aqui no Brasil neste novo negócio global é também olhar para o futuro da nossa cidade e região", complementou Thesing.

Segundo ele, o uso de dispositivos com nicotina líquida já representa 20% do mercado mundial e a sua produção necessita da matéria-prima que a região tem em abundância: tabaco. "A tecnologia para extração da nicotina está disponível no mundo inteiro. China e Índia estão na vanguarda, enquanto o Brasil, que é o segundo maior produtor e o maior exportador da folha, está parado no tempo, mesmo tendo um parque industrial instalado e matéria-prima disponível. Esse é um mercado que está em ampla expansão e já tem um faturamento anual de US$ 320 milhões. Mais de 100 países já regulamentaram o uso do produtos e este é o mercado potencial que estamos perdendo", comentou.