Caxias e Recife estudam projeto em comum

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, estevem em visita a Pernambuco na última semana. Em reunião com o prefeito de Recife, João Campos, e o vice Victor Marques, conversando sobre gestão, licitações e formas de desburocratizar o serviço público, além da possibilidade de um projeto-piloto de cooperação entre os municípios. Recife é referência em Cidades Inteligentes e tecnologias para agilizar o atendimento ao cidadão.

Campos delegou que o secretário Marcos Toscano, de Relações Internacionais, mostrasse à comitiva caxiense locais públicos de destaque do governo. Adiló e os secretários Grégora Fortuna dos Passos e Rodrigo Webber e o Procurador Geral Adriano Tacca conheceram o Compaz - Centro Comunitário da Paz (equipamento de assistência social, educação, esporte e lazer numa comunidade em vulnerabilidade social) uma praça da Primeira Infância (de baixo custo) e o Parque das Graças, recém revitalizado.

"A agenda em Recife foi extremamente produtiva. Voltamos com a possibilidade de muito em breve firmarmos um acordo de cooperação mútuo entre as duas prefeituras, inclusive tivemos já o sinal verde do prefeito João Campos. Retornamos para Caxias com boas novidades, que irão contribuir muito com o nosso município", comemora Adiló.