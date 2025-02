Prefeitura de Imbé cria 8 km de faixas para bicicletas

Com a previsão de aumentar ainda mais as faixas exclusivas para o transito de bicicletas na cidade, o governo municipal criou 8,1 km de ciclovias e ciclofaixas entre 2021 e 2024. Frente ao 1,72 km que já existia antes do atual governo, o número mais que triplicou.

Conforme o prefeito Ique Vedovato, ha a previsão de, ao longo do atual mandato, aumentar em mais 7,6 km a extensão de ciclovias e ciclofaixas na cidade, começando pela Avenida Imara, no balneário Imara, que devera ser a próxima via contemplada, em toda sua extensão, com 1,56 km.

Também receberão as faixas exclusivas para as "bikes" trechos da Avenida Paraguassu que ainda não contam com duplicação de asfalto (4,47 km) e da duplicação da Avenida Nilza Costa Godoy, que iniciara já em marco, com mais 1,25 km. A Avenida Beira-Mar, no Centro, ganhara mais 300m de ciclovia, no trecho entre as avenidas Carazinho e Não-Me-Toque.

Nos quatro anos anteriores, novas faixas de transito de bicicletas foram entregues no Centro e no balneário Mariluz: as avenidas Paraguassu, Osório, Mariluz e Nilza Costa Godoy são as que receberam as ciclovias e ciclofaixas.

"Os ciclistas ganham mais segurança e têm a possibilidade de realizar seus trajetos com uma maior rapidez. As ciclovias e ciclofaixas sao usadas tanto para lazer quanto para deslocamento de pessoas ate a escola e ao trabalho. Alem disso, temos a oportunidade de incentivar um transito mais saudavel e sustentavel", salienta Ique.