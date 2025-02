A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela está finalizando o Plano de Saneamento Básico para o município. Atendendo um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), determinado pelo Ministério Público, que estipula a elaboração e execução do Plano Operacional de Saneamento Básico, incluindo drenagem, esgoto cloacal, gestão de resíduos sólidos e qualidade da água, foi licitada a empresa Garden Projetos para a elaboração do mesmo. Conforme o secretário responsável pela pasta, Carlos José Frozi, atualmente são recolhidas mais de mil toneladas de lixo por mês na cidade. "Através deste plano, poderemos organizar melhor a destinação dos resíduos sólidos, além do controle de drenagem e qualidade da água", destaca. Ao apresentar o Plano para o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, o secretário ressaltou que o projeto também auxiliará na montagem de um cronograma de trabalho de drenagem pluvial nos locais que ainda necessitam, que será administrado futuramente pela Secretaria de Obras. Assim que concluído, o novo Plano será encaminhado para a aprovação do Legislativo.