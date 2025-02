O Campus da Universidade de Caxias do Sul, em Farroupilha, sedia, desde o início de fevereiro, as atividades da Associação Farroupilhense de Letras (AFL). O espaço irá abrigar reuniões mensais e atividades como lançamentos de livros, debates e palestras, amplia a aproximação para ações conjuntas em âmbito literário. Além de, conectar estudantes, professores e escritores, novos projetos podem incentivar pesquisas e proporcionar diferentes oportunidades para a comunidade acadêmica e apreciadores da literatura. Para o diretor do Campus, professor Giancarlo Dal Bó, a parceria representa um marco para a valorização da cultura, da educação e da literatura no município.