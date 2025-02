Univates abre inscrição para bolsa de licenciatura

A Universidade do Vale do Taquari - Univates divulgou, no dia 19 de fevereiro de 2025, edital da Reitoria referente à seleção de estudantes para bolsas de estudo no âmbito do Programa Professor do Amanhã. A iniciativa visa fomentar a formação de professores para a rede pública de ensino do Rio Grande do Sul, garantindo acesso gratuito ao curso de licenciatura em Letras - Português e Inglês.

O programa disponibiliza um total de oito bolsas de estudo para ingresso na Univates. Os estudantes contemplados terão isenção de taxas acadêmicas, matrículas e mensalidades, além do recebimento de uma bolsa permanência no valor mensal de R$ 800. O benefício será concedido pelo período de 48 meses, sem possibilidade de prorrogação.

Os candidatos devem atender a critérios específicos apresentados no edital para participar da seleção. Entre os requisitos, estão a conclusão do ensino médio em escola pública ou em instituição privada na condição de bolsista integral. Além disso, professores efetivos da rede pública estadual com pelo menos três anos de exercício na profissão também podem concorrer, desde que ainda não possuam diploma de graduação.

Outro critério importante é a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir do ano de 2009, com média mínima de 400 pontos nas cinco provas do exame. Os selecionados deverão cumprir carga horária mínima de 300 horas de prática de ensino na rede pública estadual e comprometer-se a exercer, após a graduação, pelo menos 1.920 horas de atividades docentes no setor público. Os interessados devem se inscrever até as 15h do dia 24 de fevereiro de 2025, por meio do site da Univates. A seleção será realizada em duas etapas, e os resultados preliminares serão divulgados até o dia 27.