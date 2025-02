Volta às aulas em Esteio tem merenda escolar qualificada

A prefeitura de Esteio qualificou a alimentação escolar para 11 mil estudantes do município. Com um investimento de mais de R$ 1 milhão por ano, a merenda passa a ter a inclusão de porções de carne de gado e frango no cardápio. Até o ano passado, as proteínas eram misturadas na preparação dos pratos, como, por exemplo, em arroz de carreteiro e risoto, e não disponibilizadas nas guarnições.

A mudança é ressaltada pelo prefeito Felipe Costella como uma conquista importante para a Educação como um todo e significa bem mais que comida no prato. "Queremos que nossas crianças tenham acesso a uma alimentação que contribua para seu desenvolvimento, aprendizado e bem-estar", destaca. "Uma alimentação adequada faz toda a diferença no desempenho escolar e na saúde dos nossos alunos. Seguimos trabalhando para que cada refeição seja um passo a mais na construção de um futuro melhor para nossas crianças", completa o prefeito.

Além do almoço, com arroz, feijão, carne de panela e salada de couve chinesa com manga, que foi elogiado por estudantes e profissionais da instituição, também houve mudança no café da manhã. Na refeição, o café e leite foi acompanhado de pão de sanduíche com nata e goiaba.

Para a vice-diretora da escola, Sônia Carvalho, o novo cardápio é um avanço na entrega de uma boa alimentação. "Ele vem qualificar o café e o almoço dos estudantes, o que faz com que a aprendizagem, de um modo geral, seja melhorada." "O aluno do turno integral acaba fazendo a maior parte das refeições na escola, e essa mudança vai proporcionar, muitas vezes, uma dieta que ele não teria em casa e que dá mais qualidade de vida para seu desenvolvimento", ressaltou.

Para o diretor da Emeb Vila Olímpica, Glauber dos Santos, houve um avanço na qualidade dos cardápios. "Hoje, no primeiro dia de aula, já percebemos esta melhoria", afirmou o gestor. O almoço na escola, assim como em todas as Emebs, foi o mesmo da Emeb Alberto Pasqualini, com o acréscimo de uma salada.

Responsável pela Unidade de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação (SME), o nutricionista Cassius Valter reforçou que a mudança significa um aporte nutricional. "Estamos qualificando, também, os lanches, com aumento da variedade de frutas e implementação de preparações caseiras nas Emebs, o que representa uma alimentação mais natural, mais saborosa, mais nutritiva e com menos produtos industrializados." "Essa implementação será gradual, pois nem todas escolas têm, ainda. Va, os equipamentos necessários. Por isso, vamos investir nessa qualificação também", adiantou.