Neste sábado (22), a prefeitura de São Leopoldo entregou as Certidões de Regularização Fundiária (CRF) a 88 famílias do município. Esta foi a primeira cerimônia do projeto municipal Regulariza Mais São Léo em 2025. Os contemplados receberam da Prefeitura as matrículas e escrituras dos seus lotes com a edificação já averbada. Todos os documentos e processos que envolvem a CRF foram feitos gratuitamente pela Secretaria Municipal de Habitação (Semhab). O evento foi realizado no Teatro Municipal com a presença do prefeito Heliomar Franco e da vice-prefeita Regina Caetano. De acordo com o secretário de Habitação, Rodrigo Bach, as moradias incluídas no projeto foram construídas sem documentação e, com o passar do tempo, as regiões em que se encontram foram urbanizadas, mas as famílias não possuíam legalmente algo que comprovasse sua propriedade sobre o local. Terrenos de diversas regiões da cidade fazem parte da ação desenvolvida por meio da Semhab. "Com a aplicação do projeto, essa realidade mudou. Agora as pessoas terão posse sobre aquilo que construíram, o que permite a valorização do imóvel, a inscrição em programas de financiamento e maior qualidade de vida", ressalta Rodrigo Bach.