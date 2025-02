Prefeitura de Pelotas identifica aumento de focos da dengue

A prefeitura de Pelotas, via Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirma o segundo caso de dengue em Pelotas este ano. Embora não seja um número expressivo, a preocupação da secretária Ângela Moreira Vitória é em relação ao aumento no número de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, principalmente na comparação com o mês anterior. A maioria, de acordo com a Secretaria, foi encontrada em residências.

No total, agentes de endemias ligados ao serviço de Vigilância em Saúde da SMS já detectaram 231 focos do Aedes em Pelotas este ano, 150 somente nas três primeiras semanas de fevereiro. Pouco mais da metade (50,65%) se concentra no bairro Fragata (zona oeste) - 117, 68 neste mês; na sequência, Três Vendas (zona norte), com 42 focos encontrados (18,18%) - 35 em fevereiro; e 33 (14,29%) na área central, 23 até esta quinta-feira (20).

"Onde tem o mosquito Aedes, tem também uma grande possibilidade da ocorrência da doença", alerta a diretora de Vigilância em Saúde, Vera Neto. A titular da pasta reforça a recomendação e ressalta a necessidade de engajamento da população para evitar uma explosão de casos de dengue, como aconteceu em março do ano passado no município. A secretária Ângela lembra da necessidade de revisar todos os lugares com água parada para reduzir os focos. Em caso de sintomas a orientação é de procurar imediatamente os serviços de saúde.