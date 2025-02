Lajeado confirma diagnóstico de dois casos de coqueluche

A Secretaria de Saúde de Lajeado confirmou, na sexta-feira (21), dois casos de coqueluche no município. Os pacientes diagnosticados são irmãos com 3 anos e o outro com nove meses. Estes são os primeiros casos registrados em 2025. De acordo com Juliana Demarchi, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, os pacientes já receberam o tratamento adequado e cumpriram o período de isolamento recomendado. Ambos possuem a vacina atualizada para a idade, mas ainda sem o esquema vacinal completo.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação que está disponível em todas as salas de vacina do município. A imunização é a principal forma de prevenção contra a doença.

Em caso de identificação de possíveis sintomas, a comunicação do caso suspeito deve ser imediata à Vigilância Epidemiológica para encaminhamento do diagnóstico laboratorial e tratamento. A coqueluche é uma doença imunoprevenível, que afeta as vias respiratórias e atinge principalmente bebês e crianças.A transmissão ocorre por meio do contato com gotículas de saliva liberadas ao tossir, espirrar ou falar.