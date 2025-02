Taquara oito mil alunos com programa de saúde nas escolas

Criado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, o Programa Saúde na Escola (PSE) já transformou a vida de mais de oito mil estudantes em Taquara. Desde sua adesão, em 2017, o município vem trabalhando com os alunos da rede municipal - na região urbana e interior, e também na rede estadual, visando integrar a comunidade escolar e as equipes de atenção básica da saúde, além de desenvolver ações que beneficiam a comunidade como um todo.

Conforme o professor e presidente do Conselho Municipal de Saúde de Taquara, Levi Batista de Lima Jr., as ações são realizadas pelas secretarias municipais de Saúde, e de Educação, Cultura e Esporte, envolvendo 14 atividades. "Durante o ano letivo, trabalhamos com ações de Saúde Ambiental, como no combate ao mosquito Aedes aegypti, por exemplo, também sobre alimentação saudável e prevenção da obesidade, prevenção de violências e acidentes, verificação da situação vacinal, prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, promoção da atividade física, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos, promoção e avaliação da saúde bucal, educação sexual e reprodutiva e prevenção de IST/AIDS, promoção da saúde auditiva, promoção da saúde ocular, prevenção à Covid-19, além da saúde mental e identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação", informa Levi.

A prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, destaca ainda a contribuição de algumas entidades e clubes de serviços, como o Rotary Club e o Lions Clube, parceiros de diversas ações voltadas ao bem-estar dos taquarenses. "A contribuição dessas entidades e clubes propiciam que essas ações tão importantes para nossa saúde sejam realizadas também para outras pessoas de fora da comunidade escolar."