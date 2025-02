Representantes da Universidade Feevale estiveram na prefeitura de Novo Hamburgo para discutir novas colaborações no âmbito de cuidados veterinários. A reunião teve como foco principal a possibilidade de ampliação dos serviços veterinários para os animais, por meio de uma parceria com o Hospital Veterinário Feevale (Hovet), incluindo a participação de alunos e professores nas atividades. A Universidade se comprometeu, também, a fornecer suporte ao canil municipal. O reitor José Paulo da Rosa sugeriu o desenvolvimento de um relatório sobre as necessidades do município no âmbito veterinário. "Este é o primeiro passo de uma grande parceria que temos a honra de iniciar. Seria interessante apresentarmos, a todos os envolvidos na parceria, o nosso Hovet, que conta com uma estrutura sólida e de alta qualidade. Estamos dispostos a ampliar as nossas contribuições. Temos capacidade e vontade de expandir as demandas, oferecendo mais serviços e apoio", destacou. O canil municipal acolhe, atualmente, 140 animais, mas a demanda é maior, necessitando ampliação do atendimento e os recursos, o que poderia vir com a parceria.