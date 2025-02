Maior associação do país na área de energia fica em Teutônia

Maior em número de associados e mais antiga Cooperativa de infraestrutura do país, a Certel completou seus 69 anos na última quarta-feira (19). A comemoração antecipada para a segunda-feira (17), teve, pela manhã, na sede administrativa, em Teutônia, a Cooperativa ofereceu um café aos seus funcionários e conselheiros, ocasião em que também foi inaugurada a nova área de estacionamento para funcionários, fornecedores e clientes, e um espaço de convivência para os colaboradores.

O presidente, Erineo José Hennemann falou sobre as principais ações para os próximos anos, com ênfase está na ampliação da geração própria, principalmente, considerando-se a previsão de início este ano das obras da Hidrelétrica Bom Retiro, no rio Taquari, entre Cruzeiro do Sul e Bom Retiro do Sul, e da nova sede operacional de Lajeado. Também frisaram sobre a comercialização de energia pelo mercado livre, que já vem ocorrendo e deve ser ampliada em todo o país, os demais projetos em geração própria, envolvendo mais pequenas centrais hidrelétricas e um parque eólico, e a nova sede administrativa, em Teutônia.

A importância da Certel também foi salientada pelo prefeito de Teutônia, Renato Airton Altmann, pelos presidente e vice-presidente da Sicredi Ouro Branco RS/MG, Neori Ernani Abel e Silvo Landmeier, pelo presidente da CIC Teutônia e vice-presidente da FEDERASUL, Renato Lauri Scheffler e pelo conselheiro e consultor do IBGC, Fernando Röhsig.