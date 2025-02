Distrito de Pelotas tem mutirão de melhorias na infraestrutura

Está em pleno andamento o mutirão de melhorias na infraestrutura do 3º distrito de Pelotas, Cerrito Alegre. Equipes e maquinário da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) da prefeitura atuam nos serviços de patrolamento, colocação de aterro em pontos frágeis das estradas, roçado, abertura de valetas e desaguadouros para drenagem e reposição de pontos da iluminação pública. O sistema de mutirão vai atender, até o final de março, todos os distritos da zona rural do município.

"Os oito distritos receberão nossa força-tarefa concentrada na prestação de serviços de melhorias. No 2º, Colônia Z3, e no 9º, Monte Bonito, as atividades já foram concluídas. Manteremos o cronograma, embora, por vezes, a execução das tarefas previstas fique prejudicada pela ocorrência de chuvas. Estamos avançando com as atividades essenciais na infraestrutura, que fazem diferença para os moradores, e temos recebido respostas positivas da comunidade rural", observa o secretário de Desenvolvimento Rural, Anderson Fernandes Schmidt.

De acordo com o cronograma original da SDR, o 9º distrito, Monte Bonito, receberia o mutirão entre os dias 10 e 15 deste mês. Pela ocorrência de três dias chuvosos, os trabalhos estenderam-se ainda no início desta semana, para que todas as atividades programadas pudessem ser executadas.

O balanço de atividades resultou no patrolamento de 60 quilômetros de estradas, colocação de 31 cargas de aterro em caçambas-truck para fortalecer determinados trechos e garantir mais segurança nos deslocamentos, 20 quilômetros de roçado, abertura de cinco quilômetros de valetas e desaguadouros para drenagem e reposição de 20 pontos de iluminação pública.