A Roda Canela, uma das atrações mais emblemáticas da Serra Gaúcha, preparou uma programação especial para celebrar o Carnaval com atrações para todas as idades. Durante dois finais de semana, os visitantes poderão participar de atividades temáticas, música ao vivo e a vista privilegiada do atrativo. Nos dias 1º e 2 de março, a festa começa a partir das 15h, com uma série de atrações para toda a família. O espaço contará com brinquedos infláveis, pintura de rosto e balões, além de um concurso de fantasia para adultos e crianças. As três melhores de cada categoria serão premiadas, com votação do público. Para completar a folia, o Bloco de Samba Quereu Bebeu vai embalar a festa. Já nos dias 8 e 9 de março, a Roda entra no clima do Carnaval de forma descontraída, com um pôr do sol especial ao som das bandas Pagode do Exata, dia 8, e P6N no dia 9. Com 52 metros de altura, a Roda Canela oferece uma visão privilegiada da Serra Gaúcha, proporcionando um passeio exclusivo para turistas e moradores da região. Suas cabines climatizadas garantem conforto e acessibilidade para os usuários da atração.