Alegrete incentiva recicladores com programa social

As secretarias do Meio Ambiente e Promoção e Desenvolvimento Social do município de Alegrete se reuniram na última segunda-feira (17) para avaliar o progresso do Programa Reciclador. Além das secretarias, estavam presentes técnicos e assistentes sociais do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que discutiram e propuseram métodos para aprimorar o projeto.

Desde 2022, o Programa Reciclador atua no município auxiliando a população que trabalha com materiais recicláveis que, em sua maioria, vive em situação de vulnerabilidade social. Esta política pública socioambiental foi desenvolvida pelas duas secretarias, e visa identificar, cadastrar, mobilizar e sensibilizar recicladores para o conhecimento socioambiental, como também na destinação correta dos resíduos recicláveis.

Além disso, os auxiliam na implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no município, para que possam trabalhar de forma segura e eficiente. A PNRS indica a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para proporcionar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente Gabriella Trindade, o programa é destinado a todos os recicladores que trabalham com reciclagem como forma de aumentar sua renda, mas ressalta que a preferência seja àqueles cuja renda principal venha da reciclagem. Atualmente, há cerca de 230 recicladores cadastrados no CadÚnico e cerca de 170 participam efetivamente do projeto.

Até o momento, foram entregues EPIs e carrocinhas para auxiliar na reciclagem. "O projeto tem um atendimento nos Cras, e dá os kits de alimentação que são dois por mês, que equivale a uma cesta básica. Tem acompanhamento com o técnico social, e nós levamos o ônibus de atendimento da saúde com o médico e com o dentista", explica. Através do programa, são disponibilizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite uma vez a cada três meses.

Para incentivar a população acerca da importância da reciclagem, a prefeitura dedica-se à educação ambiental. "Nossas equipes vão até as residências e ao comércio. Fizemos reuniões com as administradoras de condomínios e síndicos, junto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é um apoio nessas ações de conscientização da população", explica Gabriella.

A coleta seletiva atende a região central, as principais avenidas e acessos, assim como os condomínios da cidade. A estimativa é de que Alegrete recicla aproximadamente 600 quilos de resíduos por dia. A secretária afirma que, com a implementação do programa, houve impactos significativos na cidade, como a redução de recicláveis, que antes eram descartados junto com rejeitos.