Almirante Tamandaré busca solução para escola

A necessidade de ampliação da infraestrutura física para as atividades escolares da rede municipal de ensino levou o município de Almirante Tamandaré do Sul a encontrar uma alternativa inteligente: utilizar os espaços da Escola Estadual de Ensino Médio Almirante Tamandaré. A medida entregará uma ampla infraestrutura pronta para as aulas, sem que o Poder Executivo precise investir volumosos recursos na ampliação dos prédios das escolas municipais neste momento.

A decisão contou com o apoio dos vereadores tamandareenses, que aprovaram por unanimidade projeto que autoriza o município a firmar um Termo de Convênio com a Secretaria de Estado da Educação. O termo permitirá a cedência do espaço físico da Escola Almirante Tamandaré especificamente no turno da manhã.

O local será destinado ao atendimento dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º anos), garantindo um espaço adequado para a aprendizagem, com salas de aula e áreas de convivência coletiva.