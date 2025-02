O vice-prefeito de Parobé, Adriano Azeredo, acompanhado do secretário de Obras Joel Vargas, esteve verificando nesta quarta-feira (19) o andamento das obras de desassoreamento do Rio Paranhana. A ação faz parte do programa estadual Desassorear RS e tem como objetivo garantir maior segurança hídrica, qualidade de vida e tranquilidade para a população. No total, serão mais de três quilômetros de limpeza e desassoreamento, um investimento de R$ 1,5 milhão destinado à melhoria da infraestrutura urbana e à redução dos impactos das enchentes. "Essa é uma obra essencial para nossa cidade, pois reduz significativamente os riscos de alagamentos, garantindo mais segurança para as famílias e preservando o meio ambiente. Seguimos trabalhando para tornar Parobé cada vez mais estruturada e preparada para o futuro", destacou o vice-prefeito Adriano Azeredo.