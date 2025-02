Parobé reverte situação e evita prejuízo de cerca de R$ 1 milhão

O prefeito de Parobé Gilberto Gomes esteve em Brasília nesta quarta-feira, 19, para uma reunião no Ministério do Esporte e conseguiu reverter uma determinação que obrigaria o município a devolver cerca de R$ 1 milhão ao Governo Federal. O valor estava relacionado a um convênio executado entre os anos de 2013 e 2016 para a execução do Programa Segundo Tempo, que oferecia atividades esportivas no contraturno escolar.

A devolução dos recursos foi determinada porque a prestação de contas do programa não foi feita dentro do prazo e, quando realizada, apresentou irregularidades. Inicialmente, o Governo Federal exigia a devolução de aproximadamente R$ 800 mil da época.



Na reunião com representantes do Ministério, Gilberto conseguiu reduzir significativamente esse impacto financeiro para o município. Agora, Parobé precisará devolver apenas R$ 20 mil, referentes ao saldo da contrapartida da Prefeitura na época da execução do programa. O restante será cobrado do gestor municipal responsável pelo convênio na época.



“Essa é uma grande vitória para Parobé. Conseguimos evitar que o município arcasse com um prejuízo milionário por erros do passado. Nosso compromisso é garantir que cada centavo dos recursos públicos seja investido corretamente, sem comprometer o futuro da nossa cidade”, destacou Gilberto Gomes.