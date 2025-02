Bento sediará Fórum Brasileiro de Biogás e Biometano

O 7º Fórum Brasileiro de Biogás e Biometano (FSBBB), será realizado entre os dias 8 e 10 de abril em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O evento terá, novamente, em sua programação, o Momento Startups de Biogás - de Olho no Futuro do Setor. Trata-se de um espaço para que empresas nesse formato e de diferentes níveis de maturidade tecnológica apresentem inovações voltadas ao desenvolvimento da cadeia do biogás.

A iniciativa conta com a parceria do Pollen - Parque Científico e Tecnológico de Chapecó, da Unochapecó, e da Agência de Inovação da Universidade de Caxias do Sul - UCSiNova.

O regulamento com as orientações para as startups está disponível no site biogasebiometano.com.br e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponibilizado na página.

Para o Fórum Brasileiro poderão se habilitar pessoas jurídicas ou físicas que se enquadrem como startups ou ações inovadoras, seguindo o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Ambas deverão encaminhar, via formulário, um único projeto em detalhes e um vídeo de até três minutos, apresentando a solução desenvolvida. As propostas deverão ser enviadas até o dia 09 de março de 2025.

Uma comissão irá avaliar cada inscrição, com base nos critérios: impacto na cadeia do biogás, modelo de negócio e qualidade da apresentação, sendo selecionados os projetos que receberem nota igual ou superior a sete (7).

O resultado dos projetos selecionados será anunciado no dia 14 de março e poderão apresentar seus pitches durante a programação do 7º Fórum, nos dias 8 e 9 de abril.

De acordo com a pontuação recebida, as iniciativas poderão participar do Momento Startups, recebendo espaço para apresentação de seu pitche de forma virtual ou presencial; espaço físico para networking ou, ainda, fazer parte do Catálogo das Startups.

O Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que na edição deste ano vai ocorrer no Dall'Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves (RS), já recebe inscrições dos participantes. Basta acessar o link na página www.eventspro.com.br/e/7o-forum-sul-brasileiro-biogas-e-biometano.

O 7º Fórum é realizado pelo Centro Internacional de Energias Renováveis - CIBiogás (PR), Embrapa Suínos e Aves (SC), Universidade de Caxias do Sul - UCS (RS), e organizado pela Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindústria (SBera).

As apresentações das startups será nos dias 08 e 09 de abril. O prazo de inscrição vai até 9 de março.