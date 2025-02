São José do Hortêncio restringe tráfego na Ponte de Ferro

Para evitar a degradação em velocidade crescente da Ponte de Ferro Engenheiro Daniel Ribeiro, que interliga os municípios de São José do Hortêncio e Presidente Lucena e, invariavelmente, outras cidades da região, será necessário restringir a passagem de veículos pesados. Essa proibição passa a valer do dia 1º de março, mas a recomendação já está valendo. Inicialmente a fiscalização será dos órgãos de segurança dos dois municípios.

Na sequência, serão instaladas estruturas de ferro que permitirão a passagem de veículos de no máximo 2,80 metros de altura. "É uma medida que não gostaríamos de tomar, obviamente. Mas, a segurança está em primeiro lugar", destaca o prefeito em exercício de São José do Hortêncio, José Maurício Heck. "Sabemos o quanto essa ponte é essencial, mas não podemos ignorar os riscos. A medida tomada é para proteger a todos e evitar possíveis fatalidades," complementa Luiz José Spaniol, prefeito de Presidente Lucena.

A orientação para a restrição de tráfego vem de engenheiros especialistas contratados por São José do Hortêncio e Presidente Lucena. Eles alegaram nos documentos entregues às duas gestões que a ponte, que possui mais de 60 anos, é impactada pelo tempo de construção, uma degradação natural que foi reforçada pelo aumento do tráfego pesado nos últimos anos e também pelas diversas enchentes do Rio Cadeia. Segundo o laudo, a parte estrutural, que contempla os pilares, é a menos impactada. Com isso pode-se descartar um colapso da ponte nesse momento.

A solução ideal é a construção de uma ponte nova, que permita maior peso de passagem e com pista dupla. Essa é uma solução de médio a longo prazo. Para tanto as administrações municipais estão na busca dos recursos. Enquanto a ponte nova não se concretiza foi contratada uma empresa que fará o projeto técnico de todas as melhorias que precisam ser feitas. Pela complexidade da obra não há como determinar o prazo para a reforma da ponte.