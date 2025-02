Diocese de Caxias convida para peregrinação

Além de uma experiência de renovação espiritual, a Peregrinação Jubilar das Mulheres ressalta a missão das mulheres na história da fé e na vida da Igreja; a Diocese convida todas as mulheres a participarem desse momento como peregrinas da esperança.

No sábado dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Diocese de Caxias do Sul irá promover a Peregrinação Jubilar das Mulheres ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. O evento faz parte das celebrações do Ano Santo de 2025, o Jubileu dos Peregrinos da Esperança, convocado pelo Papa Francisco.

A programação inicia às 14h30min, com a concentração das participantes no início da Avenida Dom José Barea, via localizada em frente ao Santuário. Às 15h, terá início a caminhada até o Santuário, momento que será marcado por reflexões sobre o Jubileu, as mulheres peregrinas na Bíblia e o exemplo de Maria, peregrina da esperança.

Durante toda a peregrinação, as participantes terão a oportunidade de aprofundar sua fé e vivenciar o espírito do Ano Santo. O evento também será uma ocasião especial para buscar a graça da Indulgência Plenária. Ao chegar no Santuário, das 16h às 16h45min, acontecerá a récita do Terço e a oportunidade para quem quiser buscar o Sacramento da Reconciliação, com as confissões. A programação terá como ponto alto a Santa Missa, que será celebrada às 17h, a hora da aparição de Nossa Senhora a Joaneta, em Caravaggio.

Além de ser uma experiência de renovação espiritual, a Peregrinação Jubilar das Mulheres ressalta a missão das mulheres na história da fé e na vida da Igreja. A Diocese de Caxias do Sul convida todas as mulheres a participarem desse momento de espiritualidade e comunhão, caminhando como peregrinas da esperança rumo ao Santuário de Caravaggio.

Em caso de chuva, a programação será mantida, mas acontecerá junto ao auditório do Santuário, sem a caminhada. Para mais informações, acompanhe as redes sociais da Diocese de Caxias do Sul.