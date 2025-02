Comitiva do Vale do Taquari leva ao Governo do Estado preocupação com a ferrovia danificada pela enchente

Uma comitiva de líderes do Vale do Taquari reuniu-se nesta quarta-feira (19), com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, para discutir sobre a ferrovia do Vale do Taquari, danificada principalmente pela enchente de maio de 2024. O encontro, no Palácio Piratini, teve como principal objetivo garantir apoio do Estado para viabilizar a ampliação da infraestrutura ferroviária, considerada essencial para o desenvolvimento econômico da região, e agilizar o retorno do passeio do Trem dos Vales.

Segundo o presidente da AmturVales, Charles Rossner, há interesse de reformar o trecho da ferrovia e tirá-lo da concessão da Rumo Logística, para restabelecer o mais rápido possível os passeios do Trem. O vice-governador ressaltou que, embora os recursos sejam federais, auxiliará na comunicação com o Ministério dos Transportes.

Outro ponto debatido foi a questão dos pedágios. "Estamos muito focados na diminuição da tarifa", observou Rossner.

Ao final da reunião, ficou acordado que, para os próximos dias, serão apresentados tanto por parte do Vale do Taquari quanto do Governo do Estado, novos estudos para melhorar ainda mais o projeto da concessão na região.