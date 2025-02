Bom Princípio tem oficina gratuita para costureiras

A Rala Bela, marca referência em moda fitness e casual no Brasil, realizará no dia 22 de fevereiro, sábado, a primeira edição do Moda em Movimento, uma oficina gratuita e presencial, voltada para a capacitação de novas costureiras. O evento oferecerá uma aula prática no universo da costura, combinando técnicas tradicionais, para estimular o aprendizado e a descoberta de talentos.

São 6 vagas para a oficina que apresentará como manusear as três principais máquinas: overlock, reta e galoneira, guiadas pelas profissionais da Rala Bela. Além disso, as participantes conhecerão algumas características importantes sobre os tecidos utilizados para, na prática final, realizarem a confecção de um mimo pessoal.

"Queremos mostrar que a moda não se faz apenas com tecido, mas com histórias, pesquisas e conexões", declara Marines Winter Luft, CEO e Diretora Criativa da Rala Bela, que conduzirá a abertura do evento.

Além da prática, o Moda em Movimento também será um espaço para identificar talentos que compartilhem os valores da Rala Bela. "Procuramos pessoas que compartilhem o nosso propósito de criar moda versátil com qualidade", reforça Marines.