Comércio de Santa Cruz registrou aumento de vagas em 2024

O comércio foi o segundo setor maior gerador de empregos formais durante 2024 em Santa Cruz do Sul. O resultado, apontado pelo Observatório Econômico revela que entre atacado e varejo, o saldo positivo na geração de empregos foi de 400 novas vagas, respondendo pela segunda colocação no acumulado do último ano, com 4,01% de crescimento na comparação com o ano passado.

• LEIA MAIS: Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul anuncia novidades

Apenas no varejo, setor vinculado ao Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), em 2024 foram geradas 1.907 contrações contra 1.877 demissões, ocasionando um saldo positivo de 30 novas vagas em lojas e estabelecimentos comerciais do município.

Conforme o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, o resultado positivo revela a força que o varejo tem em Santa Cruz do Sul, cidade polo do Vale do Rio Pardo. A maior quantidade de contrações ocorreu nos meses março, abril, julho, outubro e novembro.