Convênio irá estimular atletas de Nova Petrópolis

O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, e a presidente da Associação Futsal Nova Petrópolis (ANPF) , Pâmela Schirmbeck de Souza, assinaram o termo que prevê o repasse financeiro de R$ 39.427,74 pelo Executivo, valor oriundo de emendas legislativas De acordo com o plano de trabalho, os valores provenientes desta parceria serão utilizados na Escola de Futsal Bola Bola, em despesas com arbitragem, pagamento de inscrições em campeonatos, aquisição de 60 fardamentos esportivos, pagamento de transporte, alimentação dos atletas, pagamento de taxas de jogo e despesas com viagens dos atletas e da comissão técnica.

Com o recurso, a Escola de Futsal Bola Bola pretende participar das seguintes competições: Copa D'Itália, Copa Alto Feliz, Copa Regional Fuse, Copa AGPF e do Campeonato Aberto do Soberano.

A Escola de Futsal Bola Bola foi criada em 1º de abril de 2014, com o objetivo de proporcionar a prática do futsal para as crianças e os adolescentes de Nova Petrópolis e da região. Meses mais tarde, foi fundada a Associação Futsal Nova Petrópolis, em 27 de outubro de 2014, para que a escolinha pudesse conseguir recursos por meio de verbas, principalmente para participar de competições. A AFNP é formada por pessoas da comunidade de Nova Petrópolis.

A escola conta com 280 alunos, de 4 a 15 anos, meninas e meninos. Os alunos recebem treinamento integral, orientação pedagógica e treinamentos individuais e coletivos de profissionais que são formados em Educação Física e credenciados no Conselho Regional de Educação Física (CREF). Os atletas representam Nova Petrópolis em diversos campeonatos da região e do Estado.