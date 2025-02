Conselho de Educação toma posse em Canela

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Canela tomou posse na última sexta-feira (14) para a gestão 2025/2028. A nova presidente eleita é a professora Vanessa Tomé e vice, Joseane Almeida. O Conselho de Educação tem como função a articulação das competências: consultiva, propositiva, mobilizadora, deliberativa, normativa, fiscalizadora e de assessoramento à Secretaria Municipal de Educação, assegurando a participação da comunidade no aperfeiçoamento do processo educativo.

A nova presidente do Conselho, Vanessa, enalteceu a importância do colegiado para o município de Canela. "Nosso objetivo será acompanhar e avaliar as políticas educacionais, visando um trabalho de união e responsabilidade entre o conselheiros", declarou.

A secretária da Educação de Canela, professora dra. Maria Gorete da Silva, destaca que o CME é um importante aliado na qualificação da educação. "É o Conselho que articula e media as demandas educacionais junto aos gestores municipais, normatizando, supervisionando e fiscalizando as políticas e diretrizes educacionais." Compõem também o conselho representantes do Executivo, das escolas e seus segmentos, Escolas de Educação Básica das Redes Estaduais e Particulares, Instituição de Ensino Superior, Conselho Tutelar, Conselho do Fundeb, pais, mães e responsáveis legais de crianças e estudantes e Associações não governamentais.