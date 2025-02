A prefeitura de Imbé disponibiliza a micros e pequenas empresas da região o Programa ImbéCred, criado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), em parceria com a RS Garanti, a Cooperativa Sicredi - Caminho das Águas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa tem como objetivo facilitar a recuperação da economia local, gerando mais emprego e renda. Também possui como principal característica ser um programa de crédito assistido com foco nos micro e pequenos empreendedores que possuam alguma dificuldade de contratação nas linhas de crédito disponíveis no mercado. O programa conta ainda com 10 cursos de capacitação gratuitos onde os empresários podem aprender novas técnicas e ferramentas relacionadas à gestão para que possam melhorar seus serviços e expandir seus empreendimentos. Os valores disponíveis para financiamento variam conforme as classes de microempreendedor individual (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), tendo valores que chegam a R$ 15 mil para MEI, R$ 100 mil para ME e R$ 150 mil para EPP. Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria, no prédio da prefeitura .