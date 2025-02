Casca discute com produtores alimentação escolar

Agricultores e proprietários de agroindústrias familiares de Casca envolvidos na entrega de produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) estiveram reunidos na Câmara de Vereadores, em uma reunião promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Casca. O encontro contou com a presença do presidente do Sindicato, Gilmar Canozza, do secretário de Agricultura de Casca, Jonei Barbisan, e do presidente licenciado do Sindicato e atual gerente da Coasa, Nauro Nizzola, que possui expertise no assunto e conduziu a conversa.

No evento, houve explicação sobre a legislação de 2009 que regulamenta o PNAE, com enfoque nas mudanças ocorridas ao longo do tempo e no papel do Sindicato como articulador do projeto. Os participantes receberam orientações sobre documentos necessários e discutiram a organização das vendas, além de definir as etapas de entrega dos produtos às escolas municipais em 2025.

O PNAE representa fonte importante de renda para os produtores, pois o dinheiro investido permanece na economia local. "Quando apoiamos a compra de produtos da agricultura familiar, incentivamos a economia do nosso município e asseguramos alimentos de alta qualidade para os estudantes. É um benefício para todos, pois valoriza o trabalho do agricultor e promove mais saúde e bem-estar para nossas crianças", analisou Nizzola.