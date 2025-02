Mais um passo importante no combate ao AVC em Gravataí

A integração no atendimento aos casos de AVC em Gravataí segue ocorrendo de maneira regular. O coordenador da equipe multidisciplinar de combate ao AVC no Hospital Dom João Becker, Diógenes Zan, ministrou capacitação para os profissionais do SAMU, na base do serviço, próxima à UPA COHAB. A presença do neurologista é mais uma ação que justifica a recente nomeação do município como “Cidade Angels” no combate à doença. Durante a capacitação, Zan abordou questões técnicas no atendimento às urgências e como unificar processos visando agilizar a condução dos casos entre UPAs, SAMU e hospital. “Soube que, pela primeira vez, um especialista saiu do hospital e foi até a base do SAMU para treinar diretamente os socorristas. Me sinto muito feliz por fazer parte desse trabalho, que marca uma mudança na forma como enxergamos o atendimento ao AVC”, comenta. De acordo com o médico do HDJB, não basta esperar o paciente no hospital, é preciso garantir que ele chegue a tempo e com o suporte inicial adequado.Para o SAMU, o encontro foi um momento rico de troca e conhecimento. “Tivemos a honra de receber o doutor Diógenes e esclarecer dúvidas sobre esta que é a patologia que mais incapacita a população”, comenta o coordenador do SAMU e da emergência do HDJB, Régis Renosto. A reunião contou com profissionais de três dos serviços que compõem a linha de cuidado do AVC: SAMU 192, Central de Ambulâncias e UPA 24h.CIDADE ANGELS - A certificação, concedida pela organização europeia Angels Initiative, avalia indicadores e protocolos de toda rede municipal de emergência (unidades de pronto atendimento, SAMU e hospitais). E também atividades socioeducativas, como o programa Fast Heroes, que ocorre junto às escolas municipais. Para receber a titulação, é preciso que todos os agentes de saúde local estejam entrosados. “É importante destacar essas ações de integração, pois ao atingir o entrosamento com as UPAs e o SAMU poderemos proporcionar desfechos cada vez mais positivos para os casos de AVC. Com uma assistência interligada, vamos diminuir o principal fator no atendimento desses casos, que é o tempo”, afirma Fernando Issa, diretor médico do Hospital Dom João Becker.Para março, está programada a cerimônia de certificação, com a presença de gestores da Angels Initiative em Gravataí. O município gaúcho entrou para o seleto grupo de Cidades Angels espalhadas pelo mundo. São apenas 27 em países como Portugal, Espanha, Itália, Ucrânia, Hungria, República Checa, Polônia e Chile, além do Brasil.