Defesa Civil de Santa Maria leva água para 780 famílias da região

Buscando mitigar os impactos da estiagem, a prefeitura de Santa Maria, por meio da Defesa Civil Municipal, deu continuidade à distribuição de água para consumo humano e consumo animal em diversas localidades do município. A iniciativa promove o acesso à água potável para 780 famílias, o equivalente a mais de 3 mil pessoas. São cerca de 240 pontos abastecidos semanalmente, entre as caixas de água comunitárias e os mais de 150 reservatórios emprestados pela Defesa Civil Municipal.

Consequência direta da seca, a redução do volume de água em rios, lagos e lençóis freáticos afeta o funcionamento dos poços artesianos, que são a principal fonte de água potável em localidades remotas. É neste cenário que a distribuição de água pela Prefeitura, enquanto garantia de um direito fundamental, traz alento para inúmeras comunidades.

"Esta é uma ação que demonstra o verdadeiro espírito de solidariedade e união do nosso povo. É gratificante ver a alegria e o alívio no rosto de cada família ao receber água potável. Trabalhamos incansavelmente para garantir que o acesso à água, seja uma realidade para todos os cidadãos do nosso município", pontua a superintendente da Defesa Civil Municipal, Adriana Cheiram.

As equipes visitaram as localidades de Picada do Arenal, Corredor dos Guerras e Vila Verde, no distrito de Passo do Verde. Também receberam a ação as localidades de Colônia Pena e Colônia Pinheiro, no distrito de Santa Flora. Aproximadamente 100 mil litros de água são entregues diariamente em quatro bairros e nos nove distritos do interior do Município.

Pedidos de entrega de água devem ser feitos pelo telefone (55) 3174-1552, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, também pelo (55) 99110-7940 (WhatsApp) ou na sede da Defesa Civil Municipal, no Parque Industrial e Tecnológico, ao lado do Tecnoparque.

Foram beneficiadas 780 famílias da área rural do município, compreendendo Arroio do Só, Arroio Grande, Boca do Monte, Pains, Palma, Passo do Verde, Santa Flora, Santo Antão e São Valentim. Na área urbana, receberam água Camobi, Campestre do Menino Deus, Itararé e Passo das Tropas.