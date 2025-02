Saúde de Canoas ganha sistema de energia solar

Instituições de Saúde de Canoas receberão da RGE, empresa do Grupo CPFL, usinas fotovoltaicas. Por meio do Projeto Grande Relevância em Hospitais, que foi aprovado pela Aneel, a distribuidora tem o objetivo de promover a eficiência energética e apoiar comunidades afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Além do sistema de geração de energia solar, o projeto prevê a instalação de lâmpadas LED, geradores de emergência e melhorias nas entradas de energia em sete unidades.

Com um investimento total de R$ 6,1 milhões, as novas usinas representarão uma economia de energia à prefeitura de Canoas de 939,24 MWh/ano, o equivalente a R$ 450 mil que poderão ser destinados a outras funções no município. As instituições beneficiadas serão são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Fátima, Vila União e Praça América, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Liberty, Boqueirão e Idoso, e o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O projeto Grande Relevância em Hospitais beneficiará, além de Canoas, outras 33 instituições de saúde na área de concessão da RGE no Rio Grande do Sul. Com um investimento total de R$ 23,7 milhões, a iniciativa busca otimizar o consumo de energia e fortalecer o suporte a essas entidades severamente impactadas pelas enchentes.

O Grupo CPFL aprovou outros dois projetos junto à Aneel: "Grande Relevância Residencial" e "Grande Relevância em Escolas Públicas", que buscam promover ações de eficiência energética nas casas dos clientes e em instituições públicas de ensino.