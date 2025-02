Esteio comemora 70 anos com dois dias de festa na cidade

Para marcar os 70 anos do município de Esteio, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL) está preparando uma festa de dois dias que promete levar milhares de pessoas ao Parque Galvany Guedes, no Bairro Jardim Planalto.

No dia 7 de março, bandas e artistas esteienses começam a subir ao palco às 19h para o início dos festejos. Eles serão selecionadas em edital a ser lançado em breve. Depois, será a vez do DJ Chapeleiro Maluco e seu show performático e, encerrando a primeira noite de evento, a banda Brilha Som.

No outro dia, a festa começa às 14h, com apresentações das baterias das escolas de samba de Esteio e shows com artistas locais. Em seguida, será a vez da Banda San Marino. Para encerrar os dois dias de comemoração, haverá a apresentação da cantora Luiza Barbosa, a "Gauchinha do Brasil", que ficou conhecida em 2019 ao ser finalista do programa The Voice Kids. A programação tem entrada gratuita.

As comemorações terão uma missa campal no dia 28 de fevereiro, realizada no número 200 da rua que homenageia a data de emancipação do município. A celebração terá início às 18h. No dia 9 de março, a atividade é voltada para os evangélicos. Com saída às 16h da Escola Gustavo Nordlund, no Bairro Olímpica, a Marcha para Jesus vai percorrer cerca de dois quilômetros até o Parque Galvany Guedes, onde, às 19h30min, o cantor carioca Israel Salazar fará um show.

Esteio está completando 70 anos de emancipação política, mas a história do município começa em 1736, quando cerca de 450 km² de terras são entregues pelo governo ao português Antônio Fernando de Souza. Passados 140 anos, os operários que trabalhavam na construção da linha férrea entre Porto Alegre e Novo Hamburgo formam junto aos trilhos um pequeno vilarejo na altura das terras da Fazenda do Areião, atravessada pela ferrovia.

Três fatores foram importantes para o crescimento do povoado: a estação de trem, a construção de rodovias e a comercialização de lotes na região. Em 1948, Esteio passa à categoria de vila, entrando na década de 1950 com forte mobilização para a transformação em Município. As ações da comunidade resultam na redação, em 22 de novembro de 1952, da primeira convocação oficial do movimento pró-emancipação de Esteio, que pertencia, então, a São Leopoldo.

A campanha leva a um plebiscito, em 8 de dezembro de 1953. Nele, a população decide por formar uma nova cidade. Assim, em 28 de fevereiro de 1955, em frente a Praça do Expedicionário, o Município de Esteio é instalado, tendo Alécio Frainer (eleito em 1954) como primeiro prefeito.