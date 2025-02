CDL de Igrejinha tem programa de mentoria gratuito

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Igrejinha e Três Coroas está com inscrições abertas para o programa de Mentoria CDL 2C - Construir e Crescer. O curso tem foco no desenvolvimento pessoal de empresários e gestores. Realizada desde 2022, a mentoria chega à sua 9ª edição e cumpre sua missão de contribuir com os participantes em áreas como o autoconhecimento, inteligência emocional, liderança e comunicação assertiva. Exclusiva para associados da entidade, ela é gratuita para aqueles que atenderem os requisitos e regras do programa.

São 10 encontros, realizados na sede da CDL em Igrejinha, às quartas-feiras à noite. Alessandra Klein, da Clínica 4 Patas, destaca que o 2Cs contribuiu de forma muito positiva, especialmente pela troca de experiências com os colegas empreendedores. "Vários ensinamentos foram possíveis de aplicar no dia a dia do negócio. Um dos principais foi entender o perfil de cada colaborador", ressalta. Nos 10 encontros do Programa de Mentoria CDL 2C, serão abordados os temas: autoconhecimento; perfil comportamental; inteligência emocional; relações humanas e networking; crenças limitantes; liderança; comunicação assertiva; cooperação, motivação e automotivação; feedback; e comemoração das conquistas. Os principais objetivos da mentoria são proporcionar conhecimento e práticas que contribuam positivamente para o desenvolvimento do empresário.