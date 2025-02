Nova Petrópolis festeja centenário da Congregação da Paz

No domingo, 16 de fevereiro, a Congregação da Paz de Nove Colônias celebrou seus 100 Anos de história com um culto comemorativo. Fundada em 15 de fevereiro de 1925, a igreja representa a força e a perseverança da cultura e da tradição em Nova Petrópolis. Durante a celebração do centenário aconteceram ministrações, apresentações teatrais e musicais, homenagens e o lançamento de um livro sobre a localidade de Nove Colônias.

Esteve presente no culto o presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), Geraldo W. Schüler, que destacou em sua ministração o empenho dos fundadores da Congregação da Paz. "Tudo foi feito por amor, e por isso essa história é tão longa, porque está fundamentada no amor, que é o vínculo da perfeição", afirmou o Pastor ao refletir sobre a dedicação e a fé dos fiéis ao longo do centenário da congregação.

O prefeito Daniel Carlos Michaelsen e o vice-prefeito, Alexandre da Silva, também estiveram presentes no culto. Na ocasião, o prefeito enalteceu a importância da Congregação para Nova Petrópolis. "O Município só prospera preservando a sua história e herança cultural", afirmou.

Ministraram pregações os Pastores Joelson Ronei Drehmer, Leandro Born e Ederson Vorpagel. Na ocasião, um membro da congregação realizou a leitura de um salmo em braile. O Pastor Born leu passagens bíblicas em língua alemão.

No culto, os jovens da comunidade encenaram uma peça teatral em homenagem à história da igreja. Também aconteceu a apresentação do Coral Paroquial. A escritora Jaqueline Maria Staudt escolheu o centenário da igreja para o lançamento de seu livro "Retalhos do Passado de Nove Colônias", que compila as histórias de famílias da localidade.