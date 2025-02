Município de Gramado passa a integrar rede internacional de destinos mais procurados no mundo

O município de Gramado, na Serra Gaúcha, é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Há poucos dias, no entanto, alcançou um novo patamar em sua gestão turística ao se tornar membro titular da Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). A adesão, formalizada pela prefeitura, através da Secretaria de Turismo da cidade, coloca o município ao lado de destinos de referência internacional, como as cidades de Tequila, no México, Medellín e Bogotá, na Colômbia, Montevidéu, capital do Uruguai e Quito , no Equador, fortalecendo sua presença no cenário turístico global.

Criada em 2022, a Rede Ibero-Americana DTI é uma iniciativa que promove a colaboração entre destinos turísticos, governos, instituições acadêmicas e empresas, com o objetivo de impulsionar gestão eficiente, tecnologia, acessibilidade, inovação e sustentabilidade.

Com a adesão à Rede, Gramado terá acesso a treinamentos, boas práticas, soluções tecnológicas e oportunidades de financiamento para projetos que aprimorem sua gestão turística. Além disso, poderá contribuir ativamente nas Mesas de Trabalho e grupos técnicos que discutem temas estratégicos para os Destinos Turísticos Inteligentes. A iniciativa também amplia a visibilidade internacional de Gramado e favorece a troca de conhecimento com outras cidades que enfrentam desafios semelhantes na gestão turística.

Desde 2023, a cidade de Gramado integra o Programa DTI do Ministério do Turismo, desenvolvendo iniciativas para aprimorar sua governança e a experiência dos visitantes. Com essa nova etapa, a cidade reforça sua visibilidade internacional e compromisso com a inovação, garantindo um turismo mais sustentável e competitivo.

O secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato, comentou a importância da adesão. "Gramado reafirma seu protagonismo e aposta na transformação digital, na gestão baseada em dados e na busca por soluções inovadoras para continuar encantando visitantes e gerando benefícios para a comunidade", destaca o secretário Reginato.