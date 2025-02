Novo Hamburgo apoia Liga de Combate ao Câncer

O Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Novo Hamburgo (Case NH) doou almofadas à Liga Feminina de Combate ao Câncer do município. O objetivo é colaborar na recuperação das pacientes que, em tratamento contra o câncer de mama, realizaram a mastectomia (retirada do seio). O projeto é desenvolvido por unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) desde 2015.

A iniciativa é denominada "Almofadas do Coração", sendo que os materiais foram confeccionados por 15 adolescentes, contando com a supervisão de servidores. Antes da entrega, ocorreu apresentação do coral composto por socioeducandos, que cantaram música que aborda a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Na sequência, um socioeducando apresentou canção autoral. Intitulada "Mulheres Guerreiras", os versos servem de estímulo e esperança às mulheres presentes que se encontram em tratamento. "Foi um momento de muita satisfação por fazer o bem. As senhoras ficaram impressionadas com a letra da música. A experiência foi muito boa e diferente", disse o autor da música. Estudante do 3º ano do Ensino Médio, o jovem de 17 anos disse que se inspirou nas suas familiares para a composição.

O projeto "Almofada do Coração" foi criado nos Estados Unidos e divulgado por Janet Kramer Mai, uma enfermeira especialista em oncologia. A almofada, que se ajusta confortavelmente sob o braço, pode aliviar a dor da incisão cirúrgica, proteger contra colisões acidentais, ajudar a aliviar o edema e aliviar a tensão nos ombros.