Gravataí tem ação de conscientização sobre Alzheimer

A prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove, neste mês, ação junto a profissionais de saúde e usuários da Unidade de Saúde da Família (USF) Cohab C para a conscientização sobre o Alzheimer. Com exibição do curta-metragem "Minha mãe, minha filha", que reflete sobre a doença neurodegenerativa e os impactos para o idoso e para os seus familiares, a atividade também contou com um debate junto à população para conscientizar sobre o que é normal e esperado no envelhecimento e o que não é e sobre a importância de buscar ajuda médica para avaliação dos sintomas.

"É importante, entender a doença e os principais sintomas para que possamos também trabalhar fatores protetivos contra o Alzheimer", comentou Juliana Carneiro de Freitas, coordenadora do Centro de Atenção à Saúde do Idoso. A ação acontece nos dias 18 (USF Sagrada Família), no dia 19 (USF Morada do Vale) e no dia 27 (USF Nova Conquista).