A prefeita de Estrela, Carine Schwingel, esteve em reunião com o Secretário Estadual da Defesa Civil para garantir recursos essenciais para a reconstrução de áreas do município. O encontro resultou na possibilidade de encaminhamento do processo licitatório, permitindo o início das obras e a reconstrução da cidade. Entre as demandas apresentadas, destacam-se a reconstrução da ponte da Estrada Municipal Jacob Muller, o reestabelecimento da cabeceira da ponte baixa, além da recuperação do Parque Princesa do Vale. Também estão incluídas no projeto a revitalização da Praça Henrique Roolaart e da Praça Luiz Inácio Müssnich, no Centro de Estrela.

"Estamos trabalhando incansavelmente para reconstruir Estrela e devolver à comunidade os espaços e infraestruturas que foram afetados. A obtenção desses recursos é um passo fundamental nesse processo", destacou a prefeita Carine Schwingel. A expectativa é que, com o avanço do processo licitatório, as obras tenham início em breve.