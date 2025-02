Ibirubá discute irrigação durante Coonecta Agro

O Coonecta Agro, evento que se consolidou no município de Ibirubá como referência em inovação e tecnologia para o campo, recebeu na última semana, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn. Promovido pela cooperativa Cotribá, evento reúne produtores rurais de diversas regiões e apresenta soluções de ponta para o agronegócio, com três dias de imersão em práticas agrícolas, demonstrações de tecnologias de última geração, e debates sobre o futuro do setor.

Kuhn apresentou o Programa de Irrigação do Estado, com o edital aberto, que paga diretamente ao produtor uma subvenção de 20% do valor do projeto de irrigação, limitado a R$ 100 mil por beneficiário.