A Guarda Municipal de Gravataí, vinculada à Secretaria Municipal de Assuntos para Segurança Pública (SMASP), vem se destacando pela formação e atuação de seus agentes. Reconhecida como modelo em todo o Estado, a corporação tem colaborado com diversos municípios na formação de seus efetivos. Na última semana, foi assinado o convênio que oficializa a formação de novos agentes para a Guarda Municipal de Tramandaí. O curso, que será conduzido pela Coordenação de Ensino da Guarda Municipal de Gravataí, terá carga horária de 1.040 horas/aula e 26 disciplinas, abrangendo desde técnicas operacionais até o porte e manuseio de armas de fogo. "A excelência da nossa Guarda Municipal é motivo de orgulho para todos os gravataienses. Este convênio com Tramandaí é a prova do compromisso que temos com a segurança pública, não apenas em nossa cidade, mas também contribuindo para o fortalecimento das corporações em outros municípios. Investir em formação de qualidade é investir em comunidades mais seguras", ressaltou o prefeito Luiz Zaffalon.