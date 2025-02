Passo Fundo receberá evento mundial de criatividade em abril

De forma inédita, Passo Fundo será uma das sedes do Dia Mundial da Criatividade 2025 (World Creativity Day), que acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril. Com apoio do Instituto Aliança Empresarial e da Secretaria de Inovação de Passo Fundo, o evento de criatividade e impacto global será realizado pela primeira vez no município, no Hub Aliança, a Casa da Inovação do Norte Gaúcho. As atividades são totalmente gratuitas.

Considerado o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, o Dia Mundial da Criatividade, nesta edição, celebra o tema "Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto", que destaca a união de diferentes gerações para gerar soluções inovadoras e impactantes. Além do Hub Aliança, outros quatro locais de atividades serão confirmados.

A líder criativa do Dia Mundial da Criatividade em Passo Fundo, Bruna Breitenbach, destaca que o movimento é uma oportunidade única de transformar talentos locais em impacto global. "É uma honra mobilizar e engajar a comunidade de Passo Fundo. Convido cada pessoa - voluntários, anfitriões, inspiradores e parceiros a participarem conosco. Juntos, vamos mostrar o poder da criatividade e criar um legado positivo para nossa cidade. Contamos com as pessoas para fazer história", pontua.

O objetivo do Dia Mundial da Criatividade é construir uma comunidade global de líderes criativos, educadores, empreendedores, investidores, criadores de conteúdo, pesquisadores e outros agentes de mudança em defesa da Resolução 71/284 da Organização das Nações Unidas (ONU), celebrando o dia 21 de abril ao redor do mundo com a realização de milhares de atividades gratuitas que promovem o desenvolvimento humano.

O Dia Mundial da Criatividade está com inscrições abertas para voluntários, projetos inspiradores e patrocinadores até o dia 23 de fevereiro. O evento busca mentes inquietas, repletas de ideias inovadoras, projetos transformadores e histórias inspiradoras. As inscrições devem ser realizadas pelo site da organização, dentro da categoria de cidade Passo Fundo.

Com mais de 64 cidades confirmadas no Brasil e presença em países da Europa e Ásia Central, o festival propõe atividades como workshops, painéis, performances artísticas e encontros, para promover conexões, aprendizado e transformação social.