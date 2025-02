Novo Hamburgo busca solução para animais abandonados

Neste domingo (16), ocorre a primeira feira de adoção de animais no Parque Ecológico de Novo Hamburgo - o Parcão - , entre às 9h e às 12h. O objetivo do evento é encontrar um novo lar para os cães que vivem no Canil Municipal Bem-Estar Animal. A gerente do canil, Greice Maciel, explica que o local está sem espaço para o recolhimento de novos animais. "A gente está fazendo a feira agora por motivo de superlotação no canil, então a gente precisa liberar espaço para poder continuar atendendo a comunidade", afirma.

Aos interessados, é necessário ter mais de 21 anos de idade, possuir um local adequado para que o animal permaneça, sem possibilidades de fuga para a rua e livre de correntes, além de levar o comprovante da residência onde o animal irá morar e documento de identificação com foto.

O canil existe há mais de 11 anos, e faz parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMMADU). Por meio da assessoria, a secretaria afirma que não há um número exato de quantos animais em situação de rua vivem no município, mas a estimativa da gerência do canil é de que existam 3,8 mil animais nestas condições, entre cães e gatos.

Atualmente, há cerca de 140 animais abrigados, e alguns foram resgatados durante a enchente de maio de 2024. No espaço, localizado no bairro Lomba Grande, há local para realização de castrações, destinadas aos animais de famílias de baixa renda e inscritas em programas sociais, com uma taxa de cerca de R$ 50. Além disso, as castrações também são destinadas aos cães comunitários e de rua para controle populacional, de forma gratuita. Conforme dados da SMMADU, o Canil Municipal possui um custo de manutenção anual de R$ 1,5 milhão.

Com a promoção da feira, há chances de os animais serem adotados e ceder o espaço a outros que estejam nas ruas e precisam de abrigo. Neste ano, somente quatro foram adotados. A expectativa, segundo Greice, é de que todos possam ter o mesmo destino. "A gente vai levar cerca de oito animais. Então, a gente pretende doar todos", afirma. De acordo com ela, todos os animais estão castrados e vacinados contra a raiva e com a polivalente, conforme disponibilidade do estoque do canil. É importante ressaltar que estas vacinas devem ser reaplicadas anualmente somente por médicos veterinários, e será de estrita responsabilidade do adotante acompanhar o calendário vacinal do seu animal.

Para quem não pode adotar, mas quer contribuir, o canil aceita doações. Medicamentos, guias, rações e sachês podem ser entregues na prefeitura ou através do contato do espaço (51) 99807-6436, para que a organização do local faça a retirada das doações. Através deste contato, o cidadão também pode solicitar serviços, como recolhimento de animais, denúncia de maus-tratos ou castração.