Licenciatura tem bolsas integrais em Passo Fundo

Até esta sexta-feira (14), estão abertas as inscrições para a segunda edição do Programa Professor do Amanhã na Universidade de Passo Fundo (UPF). O programa, lançado pelo Governo do Estado, oferece bolsas integrais para cursos de licenciatura, incentivando a formação de futuros professores. Além da gratuidade, os estudantes selecionados ainda recebem um incentivo mensal de R$ 800 até o final da graduação.

Nesta segunda edição, a UPF disponibiliza 50 bolsas para os cursos de graduação em História, Letras - Português e Inglês, e Matemática. As inscrições podem ser feitas no site da instituição. O processo seletivo utilizará a média aritmética das notas do Enem, podendo ser consideradas notas desde o ano de 2010. O resultado final será divulgado em 22 de fevereiro, e as matrículas dos aprovados ocorrerão no dia 24.

Para quem sonha em cursar uma graduação e transformar a educação, o programa Professor do Amanhã pode ser o caminho. A acadêmica Natália Borba Gomes é um exemplo do impacto positivo do programa. "Por muito tempo, a graduação foi apenas um sonho, mas, graças ao programa Professor do Amanhã, finalmente pude tirá-lo do papel e viver realmente a universidade", conta a estudante de Letras.