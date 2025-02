Universidade de Caxias do Sul oferece 35 vagas no programa Professor do Amanhã

Estão abertas até 25 de fevereiro as inscrições para mais uma edição do programa Professor do Amanhã, para o qual a Universidade de Caxias do Sul disponibiliza 35 vagas para as licenciaturas em História (4), Letras - Português (14) e Matemática (13), no Campus-Sede, e quatro para Geografia no campus de Bento Gonçalves.

O Professor do Amanhã é um programa do Governo do Estado que adquire vagas em cursos de licenciatura ofertadas por Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) e concede bolsa de estudos aos alunos selecionados no valor de R$ 800 mensais, além de isenção de taxas e matrículas. Ao final do curso, o licenciado tem a garantia de contratação pelo Governo do Estado pelo tempo mínimo de 1.920 horas para atuar na Rede Pública Estadual. Podem participar candidatos que concluíram o Ensino Médio e não possuem Ensino Superior completo, e professores efetivos da Rede Pública Estadual com, pelo menos, três anos de exercício da profissão e sem diploma de graduação.



O edital em vigor prevê a divulgação do resultado preliminar dia 28 de fevereiro, e o início das aulas em 17 de março. O prazo de vigência das bolsas é de 48 meses, sem prorrogação.



Além destas bolsas, a UCS lançou edital para o preenchimento de três vagas remanescentes para a licenciatura em Geografia no campus de Bento Gonçalves. Para concorrer a estas bolsas, as inscrições estão abertas até o dia 17 de fevereiro.