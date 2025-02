Vigilância de Caxias interdita câmaras de bronzeamento

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul interditou, na quarta-feira (12) 19 câmaras de bronzeamento artificial. Os equipamentos estavam em cinco endereços diferentes na cidade.

A SMS reafirma os riscos da utilização dos equipamentos, que podem causar câncer de pele devido à radiação emitida pelas lâmpadas ultravioleta (UV). As máquinas são proibidas em todo o território nacional, conforme a Resolução N° 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Vigilância Sanitária não emite alvará sanitário para as atividades de bronzeamento com utilização de câmaras com lâmpadas UV. A fiscalização ocorre mediante denúncia e a população pode auxiliar por meio dos canais de ouvidoria. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156, do Alô Caxias, na Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde, pelo telefone (54) 3290.4446 ou e-mail [email protected]