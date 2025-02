Erechim defende alternativa eficiente durante estiagem

Com a grande estiagem que novamente atinge o Estado, o Programa de Recuperação de Recursos Hídricos e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), de Erechim, é uma das melhores alternativas para os produtores rurais, que além de terem garantidos os recursos financeiros mesmo com as perdas na colheita, ainda há oportunidade de restaurar os sistemas hídricos nas propriedades. Na avaliação do secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, as ações do PSA são essenciais para manter a integridade e a resiliência de sistemas naturais a fim de minimizar eventos ambientais extremos. "Com isso, o PSA passa a ser não só um instrumento de manutenção e proteção do meio ambiente, como também uma medida de prevenção contra eventos de instabilidade ambiental", diz.