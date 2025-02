Operação Bento Mais Segura é realizada no município

A Secretaria de Segurança (SEMSEG), através da Guarda Civil Municipal (GCM), está realizando a Operação Bento Mais Segura, voltada à segurança pública, que faz parte do Programa Bento em Ordem. São realizadas ações de monitoramento em praças e abordagens na entrada dos bairros. As ações já foram executadas nas regiões Central, São Roque, Progresso, Humaitá, Juventude e Planalto.

A Operação Bento Mais Segura tem sido um pilar importante nas ações de segurança pública, realizada periodicamente para garantir a tranquilidade e o bem-estar da população. Já com resultados positivos em meses anteriores, a operação continua sendo uma prioridade das autoridades locais.

Neste mês o foco da ação está intensificado, com a implementação de novas estratégias de ações e abordagens mais eficazes, visando combater crimes, melhorar a sensação de segurança e fortalecer o vínculo entre a comunidade e as forças de segurança. Com este planejamento, a operação promove ainda mais eficácia e resultados concretos na proteção dos cidadãos.

De 1º a 9 deste mês foram realizadas quatro remoções de carros em situação irregular, cumpridas 13 ocorrências (sendo dois cumprimentos de mandado e três por furto), 27 visitas comunitárias, 31 autos de infração, 33 pontos-base, 66 averiguações e 84 despachos de equipe para atendimento.

O secretário de Segurança, Coronel Sandro Carlos Gonçalves da Silva, enfatiza que "esse é um trabalho que integra o planejamento estratégico da secretaria, somando-se às ações para garantir uma cidade mais segura. Com abordagens para coibir irregularidades, patrulhamento preventivo e presença em pontos estratégicos, a Guarda Municipal atua de forma proativa, reforçando a tranquilidade da população e prevenindo crimes. Nosso compromisso é fortalecer essas ações e ampliar a segurança pública em benefício de todos os cidadãos".

As ações ocorrem de forma rotineira em diferentes espaços do município, com o intuito de assegurar o bem-estar e segurança da comunidade.