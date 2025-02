Feira de Economia Solidária fortalece artesãos de São Leopoldo

Acontece, até sexta-feira (14), na Estação São Leopoldo, a Feira de Economia Solidária. Três grupos de artesãos do município terão a oportunidade de expor e vender seus trabalhos ao longo da semana. A ação está sendo realizada no saguão, das 9h às 17h, com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico (Sedettec), em parceria com a Trensurb.