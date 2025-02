Acervo histórico de Laejado estará disponível online

A Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado deu início a novo projeto de digitalização, ampliando os esforços para preservar documentos e fotografias sob a guarda do Arquivo Histórico de Lajeado. O projeto tem como objetivo a organização, tratamento e digitalização do acervo, possibilitando o acesso online. A execução do trabalho ficará a cargo da Fundação do Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Memória, Documentação e Pesquisa da Univates (CMDPU/MCN).

• LEIA MAIS: Lajeado confirma primeiro caso de Monkeypox em 2025

O acervo contém manuscritos e fotografias da história de Lajeado e do Vale do Taquari. A digitalização contemplará 450 livros códices e 324 fotografias, complementando o trabalho já realizado em 2020, quando parte do acervo foi digitalizada pela equipe do Centro. Com a conclusão do projeto, cerca de 60% da documentação estará disponível para consulta online. Serão beneficiados cerca de 50 mil usuários diretamente, entre estudantes, acadêmicos e pesquisadores, e cerca de 150 mil usuários de forma indireta.

O investimento total no projeto é de R$142.692,00, sendo R$ 118.910,00 provenientes de recursos federais, repassados pela Secretaria de Formação de Livro e Leitura do Ministério da Cultura, e R$ 23.782,00 de contrapartida do município.